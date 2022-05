Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A rainha Isabel II foi vista a chegar ao aeroporto de Aberdeen, na Escócia, no retorno para Londres em vésperas de celebração do seu Jubileu de Platina, que marca os 70 anos do seu reinado.

A monarca britânica de 96 anos tem permanecido na sua casa na Escócia, em Balmoral, nos dias que antecedem o jubileu. Com início marcado para quinta-feira, as comemorações irão durar quatro dias, conta a Sky News.

Na quinta-feira, está previsto um desfile de celebração no centro de Londres, onde a rainha deverá marcar presença.