Foi uma das notícias da semana no universo desportivo — mais pela forma como aconteceu do que propriamente por ter sido inesperado. Depois de ter sido convidado a regressar à Tech3, Miguel Oliveira anunciou a saída da KTM no final da temporada e abriu definitivamente a porta a um novo capítulo no MotoGP.

“O meu futuro será brilhante, é nisso que acredito. Acredito no meu potencial e é para isso que trabalho, obviamente. Não aceitei a proposta que a KTM fez para ficar na Tech3 porque acredito que mereço muito mais do que isso. Mereço estar num lugar mais acima. Comuniquei que se não estivessem disponíveis [para eu ficar com o] lugar que eu tenho neste momento na equipa oficial, eu iria encontrar outra solução. É isso que estamos a fazer”, disse o piloto português em declarações à SportTV.

Ora, a “outra solução”, ao que parece, vai passar pela Gresini-Ducati. De acordo com a SportTV, Miguel Oliveira já terá mesmo assinado contrato com a nova equipa e vai trocar diretamente de lugar com Jack Miller, que vai fazer dupla com Brad Binder na KTM no próximo ano. Uma versão que ganhou força depois de ter surgido uma fotografia de Miguel Oliveira, em conjunto com o pai, a entrar nas garagens da Ducati já em pleno Grande Prémio da Catalunha.

Well well well, the things you see in the paddock. Miguel Oliveira, his father/manager Paulo, and Paolo Ciabatti walking into the Gresini Racing garage…. ???? pic.twitter.com/afbJQl6W4O — Simon Patterson (@denkmit) June 4, 2022

Era neste contexto que o piloto português corria este domingo na Catalunha, num circuito onde venceu na época passada. Oliveira partiu da 16.ª posição de uma grelha de partida que tinha Aleix Espargaró na pole-position, saltou três posições logo na primeira curva e depois das quedas de Álex Rins e Pecco Bagnaia e foi escalando pela classificação entre abandonos e ultrapassagens, entrando no top 10 depois de passar Pol Espargaró. Lá à frente, Fabio Quartararo assumiu a liderança.

Até ao fim, Quartararo já não deixou fugir a vitória e o Grande Prémio acabou com um momento insólito em que Espargaró pensou que a corrida tinha terminado e desacelerou, perdendo o pódio e caindo para a quinta posição. Miguel Oliveira ficou em 9.º, somando o segundo top 10 consecutivo depois de também ter sido nono em Mugello.