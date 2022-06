Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 109.º dia de conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Passaram 109 dias desde que começou a invasão russa da Ucrânia. O exército invasor continua a concentrar os seus esforços na região de Luhansk, com combates intensos a serem registados na cidade de Severodonetsk. Um ataque das forças russas provocou, este sábado, um incêndio na fábrica de químicos Azot, onde centenas de civis se encontram escondidos em abrigos anti-bomba O governador de Luhansk, que confirmou a informação, não adiantou se o fogo foi controlado e se provocou vítimas ou feridos.

Uma explosão na localidade ocupada de Berdiansk, na zona de Zaporizhzhia, danificou uma subestação elétrica, deixando metade da cidade sem eletricidade, disse a autarquia. As forças russas justificaram os problemas com um curto-circuito na subestação. A Rússia alegou ter destruído um grande depósito com armas oriundas dos Estados Unidos da América e Europa na região ucraniana de Ternopil, no oeste do país.

Numa nota mais positiva, a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, esteve em Vilnius, a capital da Lituânia, para inaugurar o primeiro centro cultural e educacional para refugiados ucranianos. A ideia partiu de Zelenska e da primeira-dama lituana, Diana Nausediene. “Queríamos que os 50 mil ucranianos que foram forçados a vir para a Lituânia por causa da guerra tivessem um lugar verdadeiramente nativo”, disse a primeira-dama da Ucrânia.

Saiba com mais detalhes o que aconteceu durante o dia neste artigo ou no nosso liveblog, aqui.