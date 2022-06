O norte-americano Will Zalatoris e o inglês Matt Fitzpatrick terminaram no sábado na liderança a terceira e penúltima volta do Open dos Estados Unidos em golfe, num dia muito afetado pelo vento.

À procura de um primeiro título num ‘major’, os dois golfistas foram os mais consistentes numa terceira volta marcada pelo vento, terminando com um agregado de 206 pancadas (quatro abaixo do par).

Zalatoris conseguiu mesmo a melhor volta ao percurso do Country Club de Brookline, Massachussets, com 67 pancadas (três abaixo do par), menos uma do que Fitzpatrick.

Depois de terem tido boas participações no PGA Championship, outro dos ‘majors’, Zalatoris (segundo) e Fitzpatrick (quinto) estão em boa posição para conquistarem o seu primeiro título no circuito PGA, ao contrário do norte-americano Collin Morikawa, líder na véspera.

O vencedor do Open Britânico em 2021 teve um dia para esquecer, ao cair para o 17.º posto, com um total de 212 ‘shots’ (dois acima), depois de ter entregado um cartão de 77 (sete acima).

O espanhol Jon Rahm, vencedor em 2021 do US Open, teve oportunidade de se colar aos líderes, mas acabou por fazer um duplo-‘bogey’ (duas acima) no 18.º e último buraco, terminando na terceira posição, a um ‘shot’ do topo.

Atrás do espanhol, com mais uma pancada, segue um trio de perseguidores, entre os quais o número um mundial, o norte-americano Scottie Scheffler, que tem a companhia do compatriota Keegan Bradley e do canadiano Adam Hadwin, líder à primeira volta.