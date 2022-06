Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga estará encerrado entre a quarta e quinta-feira, informou o mesmo centro clínico ao Observador.

Entre as 08h00 de quarta-feira (dia 22) e as 08h00 de quinta-feira (dia 23), o serviço de urgência estará encerrado “pela impossibilidade de se completarem as escalas“. Nos restantes dias desta semana, o serviço estará garantido com exceção de dia 26 de junho, domingo. O hospital explicou, contudo, que as escalas para este dia ainda não foram realizadas na totalidade e que estão a ser feitos “todos os esforços para assegurar o funcionamento” do serviço de urgência nesse dia.

O hospital ressalvou ainda que se “encontra a trabalhar de forma articulada com outros hospitais da região, de forma a que a resposta aos utentes seja garantida pela rede de instituições do Serviço Nacional de Saúde”.

Em caso de urgência os doentes são aconselhados a dirigir-se a um dos outros hospitais públicos da região, estes em Guimarães, Famalicão e Viana do Castelo ou, em “casos de maior complexidade”, ao Centro Hospitalar de São João, no Porto.