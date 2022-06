Mapa da guerra. O que se sabe do 121.º dia do conflito na Ucrânia?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois do Conselho Europeu ter atribuído o estatuto de candidato à Ucrânia na quinta-feira e no dia que se assinalam precisamente quatro meses sobre o início da invasão russa, a manhã começou com a confirmação oficial da retirada dos militares ucranianos que defendiam há várias semanas Severodonetsk da investida russa. Mais há mais.