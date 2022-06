Uma mulher de 55 anos morreu no domingo vítima de um incêndio na localidade de Forcada, no concelho de Águeda, distrito de Aveiro, disse à Lusa o adjunto do comando do Bombeiros de Águeda, Nuno Ferreira.

O alerta foi dado pelas 12h36 e, à chegada o local, os bombeiros encontraram a mulher morta, no quarto da habitação unifamiliar, acrescentou a fonte. O fogo, disse ainda, consumiu a cozinha e a sala de estar da habitação.

A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.