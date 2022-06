Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Daniel Hoffman, ex-agente senior da norte-americana CIA que chegou a trabalhar em Moscovo, acredita que Vladimir Putin pode ser assassinado a qualquer momento, num golpe por parte do seu próprio círculo de confiança.

Em declarações ao site Daily Beast, citadas pelo jornal britânico Daily Mail, Hoffman defendeu que qualquer tentativa de tirar Putin do poder terá de ser “rápida e potencialmente mortífera”. “Quem vai fazer isto vai manter tudo em segredo, para que Putin não descubra e não os mate primeiro. Vai acontecer tudo de repente”, teoriza o antigo agente da CIA. “Ninguém vai perguntar ‘Hey, Vladimir, queres sair? Não. Será um martelo na cabeça e aí estará morto”, disse ao Daily Beast.

A especulação de Daniel Hoffman vai mais longe e aponta até possíveis arquitetos do golpe. Esta narrativa sugere os nomes de Sergei Shoigu, ministro da Defesa, o chefe do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, e ainda o diretor dos serviços de segurança russos, Alexander Bortnikov. O antigo agente da inteligência norte-americana acrescenta que estes três nomes terão ambições de liderança numa possível sucessão a Putin.

A referência ao martelo na cabeça também não é aleatória já que remete para a morte do revolucionário soviético Leon Trotsky, assassinado às ordens de Estaline. Trotsky foi atingido no crânio com uma picareta, num momento de distração.

Ao longo das últimas semanas as condições de saúde de Vladimir Putin também têm sido alvo de especulação, com sugestões de que Putin terá cancro. Pelo menos foi essa a informação avançada por fontes de informação dos EUA, no início de junho, que apontavam que Putin teria recebido tratamento para um cancro avançado em abril.