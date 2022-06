Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante o dia de quarta-feira, uma rádio de soft-rock do Canadá passou a música “Killing in the Name” da banda Rage Against the Machine repetidamente ao longo de todo o dia sem justificação aparente.

Um dos motivos possíveis para tão estranha decisão, explica o The Guardian, aponta para que a escolha de passar a música repetidamente — não se sabendo ao certo quem terá premido o botão de play — tenha sido motivada por vários despedimentos por parte da empresa que detém a Radio Kiss.

Um dos principais versos de “Killing in the Name” é “fuck you, I won’t do what you tell me”, cuja tradução é “vai-te f****, não vou fazer o que me dizes“.

Na terça-feira, Kevin Lim, um dos hosts do programa da manhã da rádio, anunciou que tanto ele como a sua colega, Sonia Sidhu, foram despedidos da emissora. “Os nossos cinco anos na Radio Kiss chegaram ao fim. [A Radio] Kiss está a mudar, e infelizmente fomos informados que não faremos mais parte deste novo capítulo“, explicou o host na rede social Twitter. “Embora isto tenha sido recebido com emoções mistas, queremos exprimir um único sentimento: gratidão.”

Today was our last show on KiSS RADiO. Thank you for everything ♥ pic.twitter.com/rRZHySgkMU — Kevin Lim (@KevinLimOnAir) June 28, 2022

Outros, contudo, argumentaram que o ato simbolizou uma mudança da rádio para um registo musical ligado ao metal/punk/hard rock. Aos ‘discos pedidos’, a resposta da Radio Kiss foi continuar a passar “Killing in The Name” repetidamente. Ao jornal britânico, uma das pessoas que trabalha na estação, na condição de anonimato, não explicou a decisão de passar a música em loop.

After looking over the gossip forums, I'm positive now that 104.9 is stunting before a format change. Hopefully the choice of song means a switch to a metal/punk/hard-rock format, maybe even a 90s hard rock format. It would be welcome on Vancouver's airwaves. — Hailey Heartless (@SadistHailey) June 29, 2022

“Não me é permitido dizer [o motivo], sou apenas uma pessoa na cabine a deixar os Rage passar uma e outra vez“. Esta declaração pode, no entanto, ser um trocadilho para dizer “deixar a raiva passar uma e outra vez” – “letting the Rage play” pode ser interpretado como “deixar a raiva atuar”.