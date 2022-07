Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um “episódio invulgar”. É assim que Luís Marques Mendes classifica o acontecimento que marcou a semana: a publicação e ordem de revogação do despacho sobre o futuro do aeroporto de Lisboa, que fez tremer o futuro do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, no Governo. Pedro Nuno Santos acabou por ficar, mas fez mal, na visão do comentador da SIC.

“Nunca vi um ministro na praça pública a desautorizar uma ordem do primeiro-ministro. É feio e é grave”, começou por dizer o comentador, defendendo que “só havia uma saída correta e digna”, que era a saída do ministro, “ou por sua iniciativa ou do primeiro-ministro”. Por isso, para Marques Mendes, “ambos estiveram mal”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.