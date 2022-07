O opositor russo Alexei Navalny denunciou esta segunda-feira que os guardas da prisão de alta segurança em que se encontra não lhe permitem falar com os familiares e acusou o Kremlin de tal ter ordenado.

No Kremlin e no sistema penitenciário há gente divertidamente astuta. Acreditam que são os reis do engano. Não me deixam ligar nem à minha esposa nem à minha mãe”, afirmou em mensagem publicada na sua conta na rede social Telegram.