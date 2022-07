Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2018, Franco Israel tinha acabado de fazer o primeiro treino com a equipa principal da Juventus. Estava a alongar, já depois do fim dos exercícios, quando Cristiano Ronaldo o chamou. Queria que defendesse alguns livres diretos. E Franco Israel, do alto dos 20 anos que tinha na altura, defendeu mesmo. O mesmo Franco Israel que, esta terça-feira, foi anunciado como o novo reforço do Sporting, o clube onde o mesmo Cristiano Ronaldo explodiu.

“O monstro quis que defendesse uns livres diretos. Imagina como fui… Ele atirou uma bomba e eu defendi. Ainda hoje não sei como é que fui buscar aquela bola. Como competitivo que é, não gostou muito”, contou o jovem guarda-redes ao El País. Franco Israel, guardião uruguaio de 22 anos, assinou com o Sporting por cinco anos e custou 650 mil euros aos cofres leoninos por 60% do passe. O jovem jogador preparava-se para cumprir o último ano de contrato com a Juventus, onde chegou em 2018 vindo do Nacional de Montevideo.

Em Turim, Franco Israel jogou pelos juniores, pelos Sub-20 e pelos Sub-23. Treinou múltiplas vezes com a equipa principal, tendo sido chamado por Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri, e chegou mesmo a sentar-se no banco de suplentes em cinco ocasiões sem nunca se estrear. Antes, ainda no Uruguai, conquistou a Taça Libertadores Sub-20 com o Nacional e representou o Uruguai no Campeonato do Mundo do mesmo escalão, em 2019. Agora, chega ao Sporting para ser a principal alternativa a Adán na baliza dos leões, na sequência da saída de João Virgínia, completando o trio de guarda-redes em conjunto com André Paulo.

Nascido em Nueva Helvecia, no sul do Uruguai, o jogador acumulou o futebol com o basquetebol enquanto era criança, acabando por optar pelo primeiro quando os jogos das duas equipas que representava começaram a ser marcados para o mesmo dia da semana. Destacou-se no local Artesano antes de ir para o Nacional, aos 16 anos, passando a dividir um apartamento com o irmão no centro de Montevideo. Em 2018, sem nunca se ter estreado pela equipa principal do Nacional e depois de ter dado nas vistas na conquista da Libertadores Sub-20, assinou pela Juventus por cerca de 2,2 milhões de euros. Mudou-se para Turim, em conjunto com o pai e com apenas 18 anos, e o curso de Economia que entretanto tinha começado ficou pendurado.

“No primeiro dia em Turim estive no centro de treinos da equipa principal, falei com o treinador de guarda-redes e, apesar da diferença de idiomas, entendemo-nos muito bem. O Rodrigo [Bentancur, também uruguaio] estava lá e colocou-se à disposição para me ajudar desde o primeiro momento. Já o conhecia de Nueva Helvecia, tínhamos trocado umas palavras. Depois passou o Dybala, o Chiellini… Cumprimentaram-me e tirámos uma fotografia”, contou Franco Israel na mesma entrevista ao El País.

Conhecido como “Patón”, algo como patudo, por calçar o 47, não demorou até se aproximar naturalmente dos outros jogadores sul-americanos da Juventus, como Cuadrado, Douglas Costa ou Alex Sandro. “São fenómenos mas destacam-se pela sua simplicidade e amabilidade. Num momento estava a vê-los na televisão e no outro estava a treinar e a dividir o balneário com eles. Nos dois meses que treinei com a equipa principal partilhei muita coisa com eles, íamos almoçar depois dos treinos e levavam-me a casa”, revelou Israel. O ídolo principal, porém, também estava na baliza: Gianluigi Buffon.

“É um craque, um cavalheiro, tanto dentro do relvado como fora. Aquele louco tem 42 anos mas faz com cada coisa… Imaginava que, com esta idade, treinava de forma tranquila. Mas não. O tipo põe o máximo empenho em tudo o que faz. É um modelo a seguir. Se ele, que tem 42 anos, que foi campeão do mundo, que ganhou quase tudo, treina assim, como é que eu posso não treinar com aquela intensidade? Está sempre a aconselhar-te. Diz para pôr as mãos de certa forma, para me posicionar de certa maneira”, contou o agora guarda-redes do Sporting, que se cruzou com Buffon na Juventus antes de o italiano assinar pelo Parma, no verão passado.

Franco Israel torna-se assim o terceiro reforço oficializado pelo Sporting, depois do central Jeremiah St. Juste e do médio Morita, sendo que nos próximos dias também ficará certa a contratação de Rochinha, avançado do V. Guimarães. Pelo meio, os leões continuam a trabalhar para garantir Francisco Trincão, internacional português do Barcelona, que deve chegar por empréstimo com opção obrigatória de compra a rondar os 20 milhões de euros.