Os cancelamentos de voos de e para Lisboa continuam esta quarta-feira. Às 7 horas, segundo a página oficial da ANA já era possível ver quase duas dezenas de voos da companhia portuguesa TAP cancelados. Com dez chegadas e oito partidas desde Lisboa a não se realizarem esta quarta-feira, o cenário de caos do último fim de semana não se repete, mas continuam os constrangimentos na capital portuguesa.

A Rádio Observador constatou no local uma menor afluência aos balcões de apoio ao cliente, ainda que continuem nas filas algumas pessoas a aguardar repostas da companhia aérea.

Um dos momentos mais tensos esta manhã aconteceu com um passageiro que voava desde Praga, com escala em Lisboa, e que tinha como destino final Lagos, que viu o voo cancelado. “Tenho a minha mulher doente no hospital e só me dão voo amanhã, não quero voar amanhã, quero ir hoje, preciso de ir hoje”, afirmava exaltado o passageiro junto ao balcão da TAP.

Outra passageira, Kesiane Rodrigues detalhou à Rádio Observador que está “há quatro dias a tentar chegar a São Paulo”. Depois de um voo com origem em Málaga, Espanha, e destino a Lisboa cancelado a única opção foi fazer a “viagem de sete horas em táxi” para garantir que não perdia depois o voo de Lisboa para São Paulo.

Uma vez em Lisboa, a passageira acabou por ter o segundo voo cancelado. Teve que passar mais uma noite em Lisboa e esta quarta-feira já fez novamente o check-in com destino a São Paulo, mas teme que o voo seja uma vez mais cancelado.

A situação que se vive no aeroporto de Lisboa não é exclusiva, estando vários aeroportos europeus a enfrentar situações semelhantes. Ainda assim, na segunda-feira, através de uma mensagem publicada no Facebook da TAP, assinada pela CEO, Christine Ourmières-Widener, a companhia aérea admitiu que “este fim de semana não foi fácil para a TAP devido a constrangimentos vários“.

Reconhecendo que não está a “oferecer o serviço de excelência” que planeou face à “crise que o transporte aéreo atravessa” — uma situação que “de acordo com as previsões mais recentes, não deverá melhorar nas próximas semanas, fruto do aumento regular das viagens”.

Christine Ourmières-Widener pediu desculpa pelos constrangimentos. “Garantimos que a TAP e todas as nossas equipas estão empenhadas em minimizar ao máximo todo e qualquer inconveniente que possa surgir durante a vossa viagem connosco. Apresentamos-vos as nossas mais sinceras desculpas (…)”, lê-se.