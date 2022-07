Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um refugiado ucraniano de cinco anos morreu atropelado por uma trotineta elétrica enquanto passeava com a mãe em Nice, no sul de França. A família da criança tinha chegado a França no início da invasão à Ucrânia.

Tudo aconteceu, na passada quinta-feira, quando a criança e a mãe se encontravam a passear na avenida Promenade des Anglais, uma zona de passeio turístico. O rapaz, que segurava a mesma mala que a mãe, foi atropelado por uma trotineta elétrica que “circulava a uma velocidade excessiva”, afirmou a polícia, citada pelo The Local. As autoridades explicam que mãe e filho estavam escondidos por decoração urbana nos instantes antes do atropelamento.

O homem de 40 anos que se deslocava no veículo elétrico ainda tentou auxiliar a criança, “mesmo depois de se ter ferido e de ter caído”, disseram ainda as autoridades francesas.

Na rede social Twitter, o autarca de Nice, Christian Estrosi, expressou as suas condolências, tendo-se oposto à utilização de trotinetas self-service. “Estamos a estudar todas as soluções possíveis para evitar tragédias como esta”, afirmou.

