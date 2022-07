Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente russo, Vladimir Putin, avisou esta sexta-feira que os países europeus sofrerão “consequências catastróficas” se as sanções no mercado energético aplicadas à Rússia continuarem.

“Sabemos que os europeus estão a tentar substituir os recursos energéticos da Rússia”, admitiu Vladimir Putin numa declaração num programa de televisão citada pelo Guardian. O chefe de Estado russo antecipa que o “resultado” desta política vá levar a um “aumento do preço do gás nos mercados” europeus, o que invariavelmente afetará os consumidores.

De acordo com o Presidente russo, “tudo isto mostra que as sanções aplicadas à Rússia causaram muito mais dano aos países que as aplicaram”.

Vladimir Putin concluiu assim que a aplicação de novas sanções “podem levar a consequências ainda mais severas no mercado energético global”. “Sem exagero, consequências catastróficas”, concretizou.

As declarações do Presidente russo surgem num momento em que a União Europeia se prepara para aprovar o sétimo pacote de sanções contra a Rússia. Uma das medidas que está em cima da mesa passa pelo embargo ao petróleo russo, sendo que Vladimir Putin já avisou as empresas russas que se devem preparar para este cenário.