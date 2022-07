Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi à última hora que, durante a tarde deste sábado, o Governo convocou uma reunião com cinco ministros para avaliar a situação do país em matéria de incêndios, depois de batidos dois recordes batidos em menos de 48 horas: 121 incêndios na sexta-feira e 125 no sábado. E foi também a 24 horas de embarcar para Moçambique que o primeiro-ministro cancelou a viagem para Moçambique para estar “permanentemente disponível no país” no período de contingência que acabara de decidir. E o Presidente da República fez o mesmo em relação a viagem a Nova Iorque.

Os trágicos incêndios de 2017 estão vivos na memória e, durante a tarde tanto o Governo como a Proteção Civil foram chamados pelos jornalistas a fazer esse paralelismo, tendo em conta as condições meteorológicas que se verificam nestes dias. No briefing das 19 horas, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil avisou que a noite se avizinhava difícil, tendo em conta a temperatura alta, a humidade baixa e o vento “com intensidade do quadrante leste”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.