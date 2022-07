Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entre partidas e chegadas há, neste momento, 17 voos cancelados no aeroporto de Lisboa este domingo. De acordo com a informação divulgada no site da ANA-Aeroportos, a esmagadora maioria destes voos é da TAP.

Das oito chegadas contabilizadas, sete são voos da companhia aérea nacional, e das nove partidas, sete são também da TAP.

O cenário não é exclusivo de Lisboa, existindo também a previsão de nove voos cancelados, também este domingo, no Porto e outros três em Faro.

A situação está, no entanto, mais controlado no que nos últimos dias onde foram centenas os passageiros afetados por cancelamentos de dezenas de voos nos aeroportos em Portugal. Só este sábados foram cancelados mais de 40 voos, um valor mais próximo dos registados durante toda a semana passada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os constrangimentos nos aeroportos têm sido motivados sobretudo pela falta de pessoal e pelas greves no setor da aviação, sobretudo na Europa.