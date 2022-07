Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O atual chefe da Armada, o almirante Henrique Gouveia e Melo, parte como favorito para as próximas eleições presidenciais marcadas para 2026, mostra uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã publicada esta sexta-feira pelo Jornal de Negócios.

Num cenário com outros seis candidatos, Gouveia e Melo obteria 31,7% dos votos na primeira volta das presidenciais. Em segundo lugar ficaria o ex-líder do CDS, Paulo Portas, que reuniria 10,9% intenções de voto, seguindo-se Luís Marques Mendes, ex-presidente social-democrata, com 10,4%.

Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, ficaria em quarto lugar empatada com o atual presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva (7,8%). André Ventura (Chega) não iria além dos 6,1% e João Ferreira (PCP) ficar-se-ia pelo 3%. O número de indecisos, neste caso, ficar-se-ia nos 22,3%.

Em entrevista recente ao Observador, o homem que liderou o processo de vacinação contra a Covid-19 em Portugal voltou a não fechar a porta a uma eventual candidatura a Belém. “Logo se vê”, indicou Gouveia e Melo, indicando no entanto que preferia estar focado “na sua missão”. Referiu ainda que gostava que não lhe fizessem essa perguntas “300 vezes”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sem Gouveia e Melo na equação, os dois candidatos de direita ficariam praticamente empatados. Paulo Portas teria uma ligeira vantagem (18,3%) face a Marques Mendes (17,4%). O número de indecisos era mais alto, situando-se nos 35%.

Trocando Paulo Portas por Pedro Passos Coelho, o antigo primeiro-ministro conseguiria um resultado na ordem dos 23,1% e bateria Marques Mendes por seis pontos percentuais. O valor de indecisos continuava a ser significativo: 27%.

Noutro cenário que a sondagem traçou, António Costa estaria na corrida a Belém em vez de Augusto Santos Silva. Nesse caso, o atual primeiro-ministro teria uma vitória confortável, na ordem dos 31,1%, seguido de Marques Mendes (16,2%). Os indecisos constituíram 27% dos inquiridos.

A sondagem elaborada pela Intercampus foi constituída por 605 entrevistas e foi realizada de 6 a 11 de julho de 2022.