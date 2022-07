A União Europeia vai incluir as exportações de ouro russo no próximo pacote de sanções, tal como foi decidido na última reunião do G7, anunciou esta sexta-feira o comissário europeu Maros Sefcovic antes de uma reunião ministerial em Praga.

O comissário disse à agência France Presse que a nova medida “vai colmatar as falhas” que se verificaram nos anteriores pacotes de sanções que foram aplicados contra a Rússia por causa da nova invasão da Ucrânia desencadeada no passado dia 24 de fevereiro.

Até ao momento, a União Europeia já adotou seis pacotes de sanções contra a Rússia incluindo o embargo a uma “quantidade significativa” de petróleo russo até ao final do ano.

A União Europeia está agora a a analisar sanções às exportações de ouro russo que o comissário considera “importante matéria-prima de exportação” da Rússia.

O comissário europeu eslovaco Maros Sefcovic, participa esta sexta-feira na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco europeu na capital da República Checa, país que exerce a presidência rotativa da União Europeia.

“Assim que chegarmos a um acordo entre os Estados-membros, publicaremos” as sanções, o que vai permitir aplicar as novas medidas, afirmou ainda Sefcovic.

A proposta que inclui o embargo ao ouro vai ser “emblemática”, disseram fontes diplomáticas à France Presse.

Segundo fonte diplomática, os embaixadores europeus devem reunir-se na próxima segunda-feira “para adotarem de imediato” a nova sanção.

Os Estados Unidos iniciaram em junho o embargo ao ouro da Rússia logo após a reunião que decorreu na Alemanha e que juntou os representantes dos sete países mais industrializados do mundo (G7) apostados em contrariar as formas de financiamento do esforço de guerra russo.

O ouro é “uma importante fonte de exportação, que vai privar a Rússia de milhões de dólares“, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em junho.

“Esperamos que o próximo pacote de sanções, o sétimo, tenha um forte impacto e seja adotado o mais rápido possível”, pediu na quinta-feira à noite a vice-primeira-ministra ucraniana Olga Stefanishyna, que participa na reunião de hoje em Praga.

Os seis pacotes de sanções que já foram adotados desde o início da nova ofensiva russa visam setores económicos, aplicando embargos ao carvão e à maior parte do petróleo, além do congelamento de bens que pertenciam a mais de mil funcionários e ‘oligarcas’ russos nos países da União Europeia.