Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Família Real Britânica divulgou um novo retrato oficial de Camilla para celebrar o 75º aniversário da Duquesa de Cornualha e futura rainha consorte. A mulher do príncipe Carlos foi fotografada por Chris Jackson num retiro de campo, onde aparece descontraída e radiante, em Ray Mill House, em Wiltshire. A fotografia mostra Camilla com um vestido azul floral da designer Sophie Dundas, a beber uma chávena de chá no seu jardim, atrás de uma tigela de pêssegos cultivados na sua casa.

Os membros da realeza mostram-se ativos nas redes sociais para desejarem um feliz aniversário à duquesa que completa 75 anos este domingo. As contas oficiais do Palácio de Buckingham e dos duques de Cambridge partilharam várias dedicatórias começando com a rainha, que não deixou passar este dia em branco, com uma fotografia da duquesa de Cornualha com o seu cão adotado, Jack Russell Terrier Beth, sentada nos degraus de uma caravana vintage. A legenda teve até direito ao emoji de bolo de aniversário.

Por outro lado, no Twitter a conta oficial de William e Kate partilhou uma fotografia da futura rainha consorte a caminhar num prado, de vestido e cardigan lavanda.

Wishing a very happy 75th birthday to The Duchess of Cornwall today! ???? pic.twitter.com/hkuH0PaiQD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 17, 2022

Camilla também já reagiu aos milhões de seguidores que tem no Twitter pelas mensagens de aniversário.

“Obrigada por todas as mensagens e votos de felicidade, neste dia, no aniversário de 75 anos da duquesa da Cornualha”, escreveu a mulher do príncipe Carlos.

Thank you for all your kind messages and well wishes on The Duchess of Cornwall’s 75th birthday today! ????



???? @ChrisJack_Getty pic.twitter.com/N6aXAGRog5 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) July 17, 2022

Em entrevista ao Daily Mail, a duquesa confessou num tom descontraído e divertido que nunca se quer muito falar sobre aniversários. “Infelizmente nunca posso mentir sobre a minha idade, porque isso é sempre mencionado em algum jornal, portanto só tenho que aceitar”, brincou Camilla.

A duquesa prestou homenagem à sua família e em especial aos seus cinco netos. ” Eu não tenho a certeza se eles acham que eu sou uma avó divertida aos 75 anos”, mas adiantou que mantêm um relacionamento muito próximo e que a fazem continuar a ter contacto com o mundo dos jovens — e com o Tik Tok, brincou mais uma vez.

Na sua casa em Highgrove, em Gloucestershire, oferecida pelo príncipe Carlos, Camilla irá celebrar o seu aniversário com um pequeno jantar em família. Espera-se que os seus filhos, Laura Lopes e Tom Parker Bowles, bem como a sua irmã mais nova Annabel Eliot compareçam no seu dia especial.