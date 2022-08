Mais de 100 milhões de norte-americanos estão esta sexta-feira em alerta devido às altas temperaturas nos EUA, que, segundo o serviço meteorológico nacional, já superou 60 recordes diários só esta semana.

Entre as cidades com máximos inéditos de temperatura estão Abilene, no Estado do Texas, com 43,3°C, e Salt Lake City, no do Utah, com 41,6°C.

O Centro de Previsão Meteorológica detalhou, em comunicado, vão existir temperaturas acima do normal até ao final da semana, “com parte significativa da população sob alerta”, e adiantou que em alguns Estados, como o do Utah, as temperaturas noturnas vão baixar apenas até aos 26,7°C, o que vai proporcionar apenas um “alívio relativo”.

O The Washington Post reportou que 48 dos 50 Estados estão em alerta devido às altas temperaturas. Em Phoenix, no Estado do Arizona, as máximas podem chegar a 46,1°C, e há “pelo menos” 16 Estados onde se preveem temperaturas com um raro nível elevado.