A Semana Internacional de Piano de Óbidos (SIPO) arranca esta quarta-feira, na vila, e durante duas semanas pianistas e jovens músicos de 10 países participam nos concerto “masterclasses” programados para a edição que homenageia a Ucrânia.

O festival, que anualmente reúne em Óbidos pianistas de vários países do mundo, retoma este ano o modelo pré-pandemia, abrindo as portas ao público para 12 concertos que terão lugar nos concelhos de Óbidos e Caldas da Rainha (no distrito de Leiria), e que encerram com um espetáculo no Museu do Oriente, em Lisboa.

A Associação de Cursos Internacionais de Música — Casa da Barbacam, organizadora do festival, que cumpre este ano a 27.ª edição, destaca como ponto alto do evento a atuação do pianista russo Boris Berman, num concerto “de apoio ao povo ucraniano e a favor da paz“.

O concerto terá lugar no auditório da Casa da Música, em Óbidos, no dia 2 de agosto, com um repertório inspirado na obra do compositor ucraniano Valentim Silvestrov, que se tem manifestado contra a invasão russa, o totalitarismo e a violência no seu país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O apoio à Ucrânia será também manifestado através da atribuição de uma bolsa de formação a um jovem pianista daquele país invadido pela Rússia, divulgou a organização numa nota à imprensa.

A edição de 2022 traz ainda a Óbidos os pianistas James Giles (Estados Unidos da América), Josep Colom (Espanha), Piotr Switón (Polónia), Mirta Herrera (Argentina) e os portugueses António Rosado, Manuela Gouveia (diretora artística do Festival) e Artur Pizarro.

Além do piano, o festival conta este ano com um concerto do acordeonista e compositor português João Barradas, que terá lugar na quinta-feira, dia 28, no Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha.

Integradas no programa terão também lugar, em Óbidos, uma exposição de fotogravuras de Margarida Lourenço, intitulada “Tempo Suspenso“, e uma conferência do musicólogo Rui Vieira Nery, agendada para o dia 5 de agosto, às 16h00, na Casa da Música.

Na vertente educativa do festival, que decorre até ao dia 10 de agosto, destaque para as “” com a participação de 28 jovens pianistas oriundos de 10 países: Portugal Espanha, Alemanha, Polónia, Austrália, EUA, China, Japão, México e Brasil.

As aulas serão orientadas pelos professores Eugen Indijic, James Giles, Boris Berman e Manuela Gouveia.

Os bilhetes para os concertos podem ser adquiridos em www.bol.pt.

A SIPO é organizada desde 1996 pela Associação de Cursos Internacionais de Música — Casa da Barbacam, com o apoio financeiro e institucional da Câmara Municipal de Óbidos e da Direção-Geral das Artes.