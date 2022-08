Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os automóveis com motores eléctricos continuam a ganhar clientes entre os condutores europeus. Nos últimos semestres, a liderança do ranking de vendas na Europa tem cabido ao Model 3, a berlina da Tesla que se impôs pelas elevadas potências e autonomias. Mas essa não foi a realidade no primeiro semestre de 2022.

Entre os 10 modelos mais vendidos entre Janeiro e Junho, o novo líder foi o Tesla Model Y, a versão SUV do Model 3, cujo sucesso comercial foi parcialmente interrompido porque a fábrica chinesa de Xangai, que exporta para a Europa a versão mais barata com apenas um motor e a Long Range Dual Motor, se viu impossibilitada de laborar devido às políticas de confinamento das autoridades.

Além do desempenho dos Model Y e 3, é de realçar a presença do Fiat 500e na 3ªposição, do Peugeot e-208 na 4ª e o VW ID. 4 em 5º lugar. O Kia e-Niro é o 6º mais vendido, à frente do Skoda Enyaq iV, do Renault Zoe e do Kauai Electric, com o Dacia Spring, largamente o eléctrico mais barato do mercado, a conquistar a 10ª posição.

Consultando o ranking entre a 11ª e a 20ª posições, é de destacar o lugar alcançado pelo Hyundai Ioniq 5, que bateu o VW ID. 3, o Mini Cooper SE e o Renault Twingo E-Tech, modelos que neste período ultrapassaram o Kia EV6, o Opel Corsa-e, o Polestar 2 e o Peugeot e-2008. Estranhamente, o Nissan Leaf é apenas o 19º mais vendido, ele que liderou o mercado dos EV durante anos (juntamente com o Zoe), deixando atrás de si o BMW i3, que recentemente cessou a sua produção.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre o 21º e o 30º lugares da tabela, o Citroën ë-C4 bateu o Ford Mustang Mach-E, o Audi Q4 e-tron, o Mercedes EQA e o Audi e-tron, a que se seguem o Opel Mokka-e, o BMW iX, o Smart EQ Fortwo, Porsche Taycan e Volvo XC40 Recharge. A penúltima dezena do ranking vê o BMW iX3 ultrapassar o Cupra Born, o MG ZS EV, o VW e-up! e o BMW i4, para o Mercedes EQB, Audi Q4 Sportback e-tron, Mercedes EQC, Audi e-tron Sportback e MG 5 fecharem o top 40.

A encerrar o ranking dos 50 eléctricos mais vendidos surge o novo Renault Mégane E-Tech, à frente do Volvo C40 Recharge, Jaguar I-Pace e Audi e-tron GT. O Mercedes EQS ocupa a 45ª posição, deixando atrás de si apenas o Hyundai Ioniq EV, o Smart EQ Forfour, o VW ID. 5, o Kia e-Soul e o outro Mercedes topo de gama, o EQE.