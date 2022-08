A GNR deteve cinco homens com idades compreendidas entre os 25 e 42 anos suspeitos de tráfico de droga em Miranda do Douro, no distrito de Bragança, divulgou esta terça-feira aquela força de segurança.

As detenções foram feitas no domingo, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes em que os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências policiais, desmantelando uma rede de tráfico de droga que operava em várias localidades dos concelhos de Miranda do Douro e de Mogadouro”, avançou fonte da GNR.

Segundo fonte policial, na sequência da investigação foram efetuadas buscas domiciliárias, em viatura, uma num estabelecimento de restauração e bebidas e outra numa empresa.

Em termos de estupefacientes, foram apreendidas 38 plantas de canábis, 1.006 doses de haxixe e 55 doses de liamba”, concretizou a fonte oficial da GNR.

Relativamente a outros materiais, foram apreendidas três balanças digitais, um triturador, diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente, 10 telemóveis, 1.235 euros em numerário, uma viatura e diverso material utilizado para a produção e cultivo de estupefaciente.

Entre as apreensões estão ainda armas, nomeadamente, uma espingarda caçadeira de calibre 12, uma carabina semiautomática de calibre .22, um carregador com cinco munições de calibre .22, 246 munições .22, quatro cartuchos bala, 69 cartuchos de calibre 12, duas bolsas de acondicionamento de caçadeiras e um silenciador.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Miranda do Douro, que decretou como medidas de coação o Termo de Identidade e Residência (TIR) e apresentações periódicas às autoridades da área de residência.