A Celsius protagonizou um dos maiores arrastões no mundo das criptomoedas e, em julho, entrou com um processo de insolvência para se proteger contra credores. A Celsius é uma plataforma de criptomoedas que oferecia taxas de juro elevadas pelo depósito de clientes. A 13 de junho impediu que os seus clientes levantassem fundos da plataforma e o mundo das criptomoedas deu um tombo.

No âmbito do processo de insolvência que corre em Nova Iorque, os advogados que estão a lidar com o processo entregaram uma lista para eventual elaboração de reclamação de créditos da Celsius. E nessa lista, de mais de seis mil páginas, surgem cerca de dez entidades associadas a moradas portuguesas, além de surgir a TAP com os escritórios de São Francisco e Newark. Não são dados valores por entidades. Nas moradas portuguesas surge a Pousada de Portugal na Praça do Comércio, gerida pelo grupo Pestana.

Contactadas pelo Observador, ambas as empresas garantem não serem credoras da Celsius, nem terem qualquer conta na plataforma. Foram, no entanto, notificadas do processo para eventualmente, sendo caso, reclamarem algum crédito.

À CNN Portugal, a TAP já tinha mostrado surpresa por esta inclusão. Ao Observador, fonte da empresa diz que não tem dívidas da Celsius. Também o grupo Pestana garante que a Celsius “não tem qualquer dívida para com a Pousada de Lisboa”, acrescentando que a empresa utilizou os serviços da Pousada em 2021, “tendo saldado os respetivos encargos, sem recurso a qualquer criptomoeda”. Por isso, fonte oficial garante que “a Celsius Network não tem qualquer dívida para com a Pousada de Lisboa” e, por outro lado, “a Pousada de Lisboa não tem, nem nunca teve, no seu ativo qualquer criptomoeda”.

A empresa de advogados que está a tratar da insolvência explica ao Observador que a certidão de citação é um documento que detalha quem foi notificado da ação judicial. Não é, esclarecem ao Observador, a lista de ativos e passivos que os devedores são obrigados a apresentar para indicar os credores a quem devem. Essa ainda não foi entregue, devendo sê-lo em breve. Esta citação (affidavit of service) é um documento em que a Streeto, que está a tomar conta do processo, entregou aos credores o aviso de início de procedimento da falência ao abrigo do chamado Capítulo 11. A de ativos e passivos deverá ser entregue no final do mês. Aí sim, os credores que não estejam incluídos devem apresentar reclamação para serem registados como tendo dinheiro a haver, e para poderem votar um eventual plano de recuperação.

A insolvência da Celsius decorre no tribunal de Nova Iorque, ao qual, na ação, a plataforma diz, numa apresentação datada de 18 de julho, que os seus ativos totais reduziram-se em 17,8 mil milhões de dólares desde março deste ano. Tendo sido retirados pelos utilizadores desde essa data, e até ficarem impedidos, quase 2 mil milhões de dólares.

Para 19 de agosto está agendada uma reunião de credores.