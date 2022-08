Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A chuva de Perseidas é a mais famosa e mais intensa do hemisfério norte, mas ainda assim requer a escolha acertada do local de observação e muita paciência. Este ano, o brilho da Lua cheia — que esteve no ponto mais próximo da Terra esta quarta-feira (daí ser uma super Lua) — ofuscará as estrelas mais débeis e tornará difícil a observação das restantes. Tanto pior quanto mais poluição luminosa houver no local onde se encontra.

Cerca de 10% da superfície terrestre do planeta é afetada pela poluição luminosa, mas se tivermos em conta o SkyGlow (brilho do céu), produzido pela emissão de luz artificial para a atmosfera, esta percentagem sobe para 23%”, segundo comunicado do projeto EELabs para a implementação de Laboratórios de Poluição Luminosa na Macaronésia.

