O incêndio da serra da Estrela é o mais extenso registado desde o de Pedrógão Grande, em 2017, segundos dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Depois de ter consumido uma área que poderá superar 17 mil hectares de floresta, o incêndio que lavra desde 6 de agosto na Serra da Estrela é agora dado como dominado e passível de ser extinto dentro dois dias.

Segundo o ICNF, 45.979 hectares arderam nos incêndios de Pedrógão Grande e Mação, em 2017, ano em que foram consumidos pelas chamas 539.921 hectares em todo o país. Só nos incêndios de Pedrógão Grande arderam mais de 24 mil hectares.

O incêndio que deflagrou na madrugada do dia 6 em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, estendeu-se ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, foi dado como dominado às 23h36 de sexta-feira, segundo a proteção civil.

A Proteção Civil mantinha este sábado no terreno um efetivo de 1.465 bombeiros e cinco meios aéreos, em trabalho de rescaldo e de vigilância ativa para evitar qualquer reacendimento.

O fogo ocorreu a mais de mil metros de altitude e estava a poucas horas de cumprir sete dias em fase ativa, ao longo dos quais o combate às chamas chegou a mobilizar quase 1.700 bombeiros apoiados por mais de 500 meios terrestres e 17 meios aéreos.