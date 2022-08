Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Chega pediu uma audiência com o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, depois de a presidente da Obra Católica para as Migrações, Eugénia Quaresma, ter dito que a xenofobia e o racismo no discurso político representam uma situação “muito grave” e que o Chega apenas ganhou palco porque dá voz à insatisfação “de coisas que não estão concretizadas”.

Perante as declarações, numa carta enviada a D. Manuel Clemente e a que o Observador teve acesso, o Chega realça que “a Igreja Católica enquanto Instituição e as organizações que da sua estrutura fazem parte não se deveriam imiscuir na vida política e partidária”. O partido liderado por André Ventura, que se assume católico, considera que com esta posição a Igreja católica pode acabar por tomar “frequentemente partido por aqueles que na sua génese a não protegem” ou “pior”, diz, pode tomar partido pelas pessoas que estão “sempre prontas a atacar e destruir, contra aqueles que lhe são naturalmente favoráveis e respeitadores”.

Por esta razão, o Chega diz ser “fundamental” a existência de “uma conversa em local próprio” entre o cardeal patriarca e André Ventura, presidente do partido, para que se chegue a um “entendimento e respetivas conclusões” sobre o caso. Para o Chega, as declarações de Eugénia Quaresma sobre o partido são de “extrema gravidade” pelas acusações de racismo e xenofobia. O partido realça ainda que o seu discurso é “manipulado” pelos órgãos de comunicação social e resume o mesmo: “Direitos iguais para deveres iguais para todo e qualquer cidadão que viva ou queira viver em Portugal.”

“Todos sabemos que não é isso que se passa no modelo migratório utilizado no que a imigração diz respeito, sendo este inclusive propenso à permissividade sobre fluxos de imigração ilegais e abusos de grupos criminosos de tráfico humano. Denunciar isto não tem nada de xenofobia ou racismo, mas antes de responsabilidade social para com migrantes e locais”, reitera a carta assinada por Ricardo Regalla Dias, chefe de gabinete de André Ventura.

