Há 174 dias que a Ucrânia está em guerra, depois de a Rússia ter avançado para o território do país vizinho. A aproximar-se a passos largos da marca de meio ano de conflito, as explosões registadas na região da Crimeia – território ocupado pelas forças russas – são o tema em destaque.

Ao longo da manhã desta terça-feira, multiplicaram-se os relatos e vídeos de explosões nesta região ucraniana. Há registo de várias explosões, incluindo num armazém de munições das forças russas na região, que terá feito pelo menos dois feridos, de acordo com informação avançada por Sergey Askyonov, um responsável escolhido pela Rússia e presente na região da Crimeia.

A Rússia já reagiu aos relatos de explosões na Crimeia, apontando o dedo à Ucrânia pelo que classificou como “sabotagem”. A reação de Moscovo, pela voz do ministro da Defesa, chega depois de o país ter garantido que as explosões afetaram infraestruturas civis na Crimeia. “Na manhã de 16 de agosto, como resultado de um ato de sabotagem, um armazém militar perto da aldeia de Dzhankoi foi danificado. Medidas necessárias estão a ser tomadas para eliminar as consequências da sabotagem”, disse, citado pela agência russa RIA.

