Chama-se Route, é um macaco, ligou para a linha de emergência e fez com que os agentes do condado de San Luis Obispo, na Califórnia, fossem até ao jardim zoológico onde vive.

A história acabou por ser contada nas redes sociais da polícia de San Luis Obispo, já que quando os agentes chegaram ao jardim zoológico, no último sábado à noite, não encontraram qualquer ocorrência ou emergência. Aliás, assim que atenderam a chamada, esta foi desligada de imediato. A polícia ligou novamente, enviou uma mensagem, mas nunca obteve qualquer resposta.

Já no local, perceberam que, aparentemente, nenhum funcionário tinha feito qualquer chamada. Foi nessa altura que começaram então a tentar perceber quem teria sido o responsável pelo telefonema e chegaram à conclusão de que poderia ter sido Route, que terá encontrado um dos telefones do jardim zoológico num carro de golfe. Já com o telefone nas mãos, conseguiu marcar o número 911 (que é equivalente ao 112 em Portugal).

Estes animais “são muito curiosos e vão agarrar tudo e começam a carregar em botões”, explicou a polícia na nota divulgada sobre o assunto. “Acontece que esta era a combinação certa para nos ligar”, acrescentou.