Um encontro entre o presidente russo e Volodymyr Zelensky parece estar mais próximo — há, pelo menos, indícios que apontam nesse sentido.

Ainda esta quinta-feira o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que está em Lviv, vai oferecer-se para mediar um encontro entre os dois presidentes. A proposta não é nova, mas desta vez surge num contexto muito diferente, segundo avançam fontes russas.

Está prevista a realização de uma cimeira trilateral, durante a qual serão abordadas medidas potenciais destinadas a manter cada vez mais as atividades do mecanismo formado para exportar os cereais ucranianos para os mercados mundiais e pôr fim à guerra Ucrânia-Rússia através de vias diplomáticas, como parte da visita com a participação do Presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, e do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres”, lê-se no site da Presidência turca.

Zelensky tem procurado um encontro bilateral com Putin, mas Moscovo sempre rejeitara essa possibilidade. Agora, fontes russas citadas pela CNN Turquia, admitem que o encontro possa acontecer, inclusivamente antes de haver uma acordo entre as delegações ucranianas e russas de forma a acabar com a guerra.

Se depois da cimeira de Sochi, a 5 de agosto, o Presidente russo defendia que primeiro as negociações deveriam acontecer entre as delegações para definir uma linha de atuação e só depois se colocaria a hipótese de um encontro entre Presidentes, agora a posição será outra. “Primeiro, os líderes podem encontrar-se e determinar um roteiro. Depois as delegações podem começar a trabalhar para implementar esse roteiro”, explicam as mesmas fontes citadas pela CNN Turquia.

Alguns analistas, porém, consideram que esta proposta de um diálogo pacífico por parte da Rússia surge, por um lado, porque os russos não estão a ganhar território na Ucrânia e, por outro, porque querem dizer à Europa que quem tem interesse em continuar a guerra é Kiev. Para trazer este tipo de mensagens para ocidente, Putin conta com as figuras europeias leais ao regime, como o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder que esteve em Moscovo recentemente e falou na disponibilidade do Kremlin para as negociações de paz.

Atualizado às 14h00