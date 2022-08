Hillary Clinton, que em 2016 concorreu nas eleições presidenciais contra Donald Trump, juntou-se à onda de apoio à primeira-ministra finlandesa Sanna Marin. Um vídeo da política finlandesa a dançar com amigos numa festa gerou controvérsia entre os mais conservadores.

Depois disso, gerou-se uma onda de apoio a Sanna Marin, com mulheres finlandesas (e não só) a partilharem vídeos e fotografias a dançar. Em muitas das publicações é referido que o facto de se dançar numa festa não é sinónimo de ausência de competência.

É nesse sentido que é feita a publicação da norte-americana Hillary Clinton. Este domingo, usou a rede social Twitter para partilhar uma imagem onde é vista a dançar.

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."

Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.

Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 28, 2022