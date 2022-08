Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um habitante do Nebraska, nos Estados Unidos da América, bateu um recorde mundial insólito na passada quinta-feira: percorrer 61km de um rio a bordo de uma abóbora. A Reuters partilhou na rede social Twitter o percurso de 11 horas feito por Duane Hansen na abóbora com mais de 383 kg — ao qual deu o nome de Berta — que colheu da própria horta.

This Nebraska resident set a record for paddling in a giant hollowed-out pumpkin, going down the Missouri river for 38 miles pic.twitter.com/TKb3s9zb67 — Reuters (@Reuters) August 29, 2022

Apesar de a viagem ter concedido ao homem um recorde mundial — que ainda não foi reconhecido pelo Guinness World Records — confessa ter sido uma missão difícil mas que nunca pensou desistir do caminho que foi praticamente todo acompanhado por chuva.

Eu pensei: vou remar com mais força e aquecer-me, não pensei na hipótese de desistir. A cada 6 ou 8 km começava a chover e a Berta [a abóbora] estava apenas a 20 centímetros acima da linha da água. Nunca prestei tanta atenção em toda a minha vida. Foi difícil.”

O recorde pertencia a Rick Swenson desde 2016 com cerca de 41km percorridos, revela o jornal britânico The Guardian. Hansen admite que não voltará a repetir: “Fiz 61km no rio sem me colocar em pé na abóbora e os meus joelhos ainda doem. Provavelmente, não voltarei a fazê-lo. Se alguém bater este recorde, vou curvar-se perante essa pessoa porque será muito forte”.

A cidade de Bellevue, no estado do Nebraska, fez questão de relatar toda a história e deixar atualizações sobre como decorria o percurso na rede social Facebook do município.