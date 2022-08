Migrações. Lituânia conclui construção de cerca na fronteira com a Bielorrússia

A cerca foi construída com arame farpado e "está 100% concluída", diz a ministra Simonyte. Com 550 quilómetros ao longo da fronteira com a Bielorrússia, a Lituânia quer combater as migrações ilegais.