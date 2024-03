"Putin também mata pessoas fora da Rússia": aliados de Navalny temem pela vida, após ataque com martelo na Lituânia

“O risco principal agora é sermos todos mortos. É algo bastante óbvio.” Leonid Volkov, um dos braços direitos de Alexei Navalny, o principal opositor ao regime russo que morreu no passado dia 16 de fevereiro numa colónia penal no Ártico, parecia adivinhar o futuro numa entrevista esta terça-feira ao jornal independente russo Meduza. Mesmo estando a residir atualmente na Lituânia, o antigo assessor advertia que o Presidente russo, Vladimir Putin, não mata quem se cruza no seu caminho “apenas dentro da Rússia”: “Também mata fora da Rússia”.

Ao final do noite desta terça-feira, no quintal de sua casa em Vilnius, o antigo aliado de Alexei Navalny estava no carro, quando alguém partiu a janela e disparou gás pimenta contra os seus olhos. O agressor usou depois um martelo para bater na perna de Leonid Volkov. Após o ataque, o homem de 43 anos recorreu às redes sociais para denunciar o que lhe tinha acontecido. “Queriam fazer bifes comigo”, ironizou. O também opositor foi levado para o hospital, mas ficou apenas com o braço partido e com algumas lesões na perna. “Dói a andar, mas não há qualquer fratura.”

A mulher de Leonid Volkov foi testemunha de tudo o que se passou. Na sua conta pessoal do X (antigo Twitter), Anna Biryukova partilhou a aflição que se sentiu naqueles momentos, devido a uma escolha que caracterizou como “asquerosa”: “Ou corria para ajudar o meu marido que estava a ser atacado, ou deixava as minhas crianças a dormir sozinhas”. “Não desejo isso a ninguém”, escreveu, para logo depois deixar uma garantia em relação à oposição contra o regime: “Vamos trabalhar ainda mais arduamente. E mais zangados”.