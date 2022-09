Pela primeira vez em 18 anos de história, “Porquinha Peppa” apresentou um casal homossexual no episódio que foi transmitido esta terça-feira no Channel 5, no Reino Unido. No episódio intitulado “Families” (“Famílias”, em português), o desenho animado, considerado como um dos mais populares do mundo e dirigido para crianças com idades compreendidas entre os dois e os seis anos, mostra Penny, uma colega de turma de Peppa, a fazer um retrato de família.

No desenho estão dois ursos polares de vestido, de acordo com a CNN. “Eu vivo com a minha mãe e com a minha outra mãe. Uma é médica e outra cozinha esparguete. Eu adoro esparguete”, explicou Penny a Peppa.

O primeiro episódio de “Porquinha Peppa” foi exibido em 2004. Desde então, o desenho animado é transmitido em 180 países e já foi traduzido para 40 idiomas. A introdução de um casal homossexual no programa infantil surge dois anos depois de ter sido criada uma petição nos EUA para exigir uma “família com pais do mesmo sexo na Porquinha Peppa”.

Segundo a BBC, a petição teve quase 24 mil assinaturas e explicava que as crianças que assistem ao desenho animado estão numa “idade impressionável” e que “excluir famílias do mesmo sexo” lhes ensinava “que apenas famílias com um pai solteiro ou com dois pais de sexos diferentes são normais”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em reação à introdução de um casal homossexual no desenho animado, a Stonewall disse que é “fantástico” que uma família com dois pais do mesmo sexo seja representada na ficção. “É fantástico que famílias do mesmo sexo apareçam em séries como ‘Porquinha Peppa’. Muitas das crianças que assistem ao espetáculo terão duas mães ou dois pais e significa muito para pais e filhos que as suas experiências [familiares] estejam a ser representadas” no programa infantil, acrescentou a organização de direitos LGBT.

A “Porquinha Peppa” não é o primeiro desenho animado a introduzir casais homossexuais. O programa “Arthur”, feito para crianças entre os quatro e os oito anos, mostrou um casamento entre dois homens na sua 22.ª temporada, transmitida em 2019.