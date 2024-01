Com os nomeados para os vários prémios mais importantes da televisão mundial de 2024 a serem anunciados, a associação Australians In Film resolveu parabenizar publicamente as suas estrelas maiores a figurarem nas listas de possíveis eleitos. Num post de instagram, felicitam “dois ícones da Austrália” pelas nomeações para os Critics Choice Awards: Sarah Snook, a Shiv de Succession, e Bluey, do fenómeno de desenhos animados que lançou a cidade de Brisbane para o mundo (o nome da personagem é precisamente o título da série, informação importante para quem não está a par). Lado a lado, ambas têm mais em comum do que parece. São as duas figuras imediatamente reconhecíveis de programas que marcam não só a iconografia recente do pequeno ecrã, como também uma certa pedrada no charco de modo de contar histórias.

Bluey — a cadelinha azul que vive com o pai Bandit, a mãe Chilli e a irmã mais nova Bingo — pode até passar despercebida a quem não lida com crianças na faixa entre os 3 e os 8 anos de idade, mas não se deixem enganar pelo ar fofinho e pela enchente de brinquedos nas prateleiras dos hipermercados: trata-se de um marco na animação infantil, seja pelo sucesso avassalador, seja pelo impacto cultural junto não só de crianças, mas também de adultos. A internet está cheia de posts de progenitores a fazerem mais ou menos a mesma piada: os filhos até já se foram deitar, mas os pais continuaram a ver episódios da cadela azul. Muitas vezes dando gargalhadas; noutras, chorando. Sim, o grupo de mães e pais que já choraram a ver a Bluey é uma imensa minoria. É normal pais com filhos de idades semelhantes, em vez de estarem a discutir a última série da HBO ou documentário de crime da Neflix, estarem a falar animadamente de episódios dos desenhos animados australianos.

[veja aqui um excerto de um episódio de Bluey:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.