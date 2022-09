O chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzhnyi, reivindicou esta quarta-feira a autoria de uma série de ataques perpetrados contra bases russas na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. E, numa publicação na rede social Twitter, o Ministério da Defesa voltou a apostar no humor para deixar uma ameaça aos ocupantes: é tempo de partir. “A previsão do tempo indica que vai estar muito quente na Crimeia. É tempo para os invasores russos se prepararem para um mergulho. É preciso muita força para nadar até Sochi ou Yeysk (cidades russas)”, pode ler-se na publicação. “Já agora, o Guinness Book pode incluir um novo recorde para o percurso de natação mais longo em águas abertas”, acrescenta.

The weather forecast says it is going to be very hot in Crimea.

It's time for the rus invaders to prepare for a swim. It takes a lot of strength to swim to Sochi or Yeysk.

BTW the Guinness Book of World Records may include a new record for the longest open water swim.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 7, 2022