Pedro Foles, que foi equitador no Palácio de Buckingham, onde treinou os cavalos da Família Real, tem uma ideia diferente da Rainha. A Isabel II do treinador não é uma monarca fria e distante, mas uma mulher sorridente e afável, que conseguia fazer com que todos se sentissem especiais.

“Era uma pessoa extremamente afetuosa, sorridente. Era muito afável no dia a dia. Nós, que trabalhávamos lá, sentimos a perda como se fosse uma pessoa da nossa família, que marcou a nossa vida e que também nos deu a oportunidade de trabalhar com ela e privar com a Família Real”, contou o equitador português à Rádio Observador.

[Oiça aqui as declarações de Pedro Foles à rádio Observador:]

Questionado sobre os momentos em que teve contacto com Isabel II, Pedro Foles relatou que a Rainha costumava ir ter com os treinadores e fazer-lhes “perguntas muito específicas”, que davam a entender que sabia quem eram e qual o trabalho que faziam. “Falava com todos de forma especial.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pedro Foles disse que a imagem com que ficou da Rainha é a de “alguém com capacidade de trabalho e resiliência. Capacidade de adaptação. [A imagem que fica é a ] de serviço, que hoje em dia é muito raro. Essa imagem era passada para o público, mas também para o privado.”

A Rainha morreu “pacificamente” esta quinta-feira à tarde em Balmoral, a propriedade da família na Escócia. Isabel subiu ao trono em 1952, após a morte do pai, Jorge VI. Foi chefe de Estado do Reino Unido durante 70 anos. Foi decretado luto nacional no país, que perdurará até sete dias após o funeral, que se realizará numa data ainda por confirmar. Isabel II é sucedida pelo filho mais velho, Carlos III.