Depois do dia em que Carlos III é oficialmente proclamado Rei, continuam as cerimónias fúnebres e é já este domingo de manhã, que o corpo de Isabel II é transportado do Castelo de Balmoral, na Escócia, para o Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo. Tanto o percurso, como a cobertura policial, estão traçados ao pormenor há anos, para que nada falhe e esta é a chamada operação “London Bridge” — e um dos cenários definidos, que é aquele que está a ser colocado em prática, chama-se “operação unicórnio”. Esta é, aliás, a maior operação de segurança organizada no Reino Unido, com mais de dez mil polícias nas ruas.

O corpo da Rainha sai de Balmoral às 10h00 e será transportado durante cinco horas, num percurso de cerca de 160 quilómetros, até ao Palácio de Holyroodhouse. A viagem será feita no comboio transporta, habitualmente, a família real, o British Royal Train, e esta é a primeira oportunidade para ver publicamente o caixão. De acordo com o jornal The Telegraph, este é o primeiro funeral de Estado completo desde a morte de Churchill, em 1965.

Terminada a viagem até ao Palácio de Holyroodhouse, o corpo de Isabel II fica neste local, na sala do trono, até segunda-feira, dia em que começa um percurso público até à Catedral de Santo Egídio.

E esta será a primeira oportunidade para que o público presente possa prestar homenagem à mulher que reinou durante 70 anos. São esperadas milhares de pessoas Já na Catedral, será feito mais um serviço religioso e, desta vez, conta com a presença de Carlos III, que deverá chegar ao início da tarde, e de vários membros da família real.

O caixão deverá ficar dois dias em Edimburgo — domingo e segunda — e regressa na terça-feira à noite a Londres e é transportado para o Palácio de Buckingham. Depois, na quarta-feira, segue para Westminster. Aqui, as autoridades esperam que mais de um milhão de pessoas se concentrem na capital britânica para ver o caixão da Rainha. Em Westminster está previsto que o público se organize em filas para prestar uma última homenagem, sempre sem permissão de fotografias ou gravações.