A Comissão Europeia disse esta quinta-feira estar “plenamente consciente” dos recentes ciberataques em Portugal, contra a TAP e o Estado-Maior-General das Forças Armadas, relativamente a documentos da NATO, garantindo que estes incidentes estarão abrangidos pelos novos requisitos europeus.

Estamos plenamente conscientes desses ciberataques e, a propósito, podemos ainda referir-nos a um outro recente em Portugal contra um importante operador de telecomunicações, pelo que estamos perfeitamente cientes do que está a acontecer” no país, afirmou o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, em Bruxelas.