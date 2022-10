Dua Lipa vai participar na cerimónia de entrega do Booker Prize, que se realiza na próxima semana, em Londres. A cantora britânica vai falar sobre como o seu amor pelos livros e pela leitura moldou a sua imaginação, a sua identidade e a sua carreira musical, noticia a The Bookseller.

A participação de Dua Lipa faz parte de uma reformulação da cerimónia do mais importante prémio literário de língua inglesa. Segundo a mesma revista, o evento terá este ano um novo visual, desenhado para “celebrar e conectar o vencedor deste ano com um grupo amplo de leitores”.

A cerimónia de entrega do Booker irá decorrer na próxima segunda-feira, 17 de outubro, na Roundhouse, uma sala de espetáculos em Londres, a partir das 21h15. O evento será apresentado pela comediante Sophie Duker e contará, como é costume, com a presença da Rainha consorte, Camila. Será transmitido em direto na BBC.

A escritora britânica de origem turca Elif Shafak, nomeada para o prémio em 2019, será entrevistada pela jornalista Samira Ahmed da BBC sobre o que o ataque a Salman Rushdie significou para a comunidade literária mundial.

A shortlist do Booker Prize deste ano, dominada por escritores norte-americanos, é composta pelos livros Glory, de NoViolet Bulawayo (EUA); The Trees, de Percival Everett (EUA); Treacle Walker, de Alan Garner (Inglaterra); The Seven Moons of Maali Almeida, de Shehan Karunatilaka (Sri Lanka); Small Thinks Like These, de Claire Keegan (Irlanda); e Oh William!, de Elizabeth Strout (EUA).

No ano passado, o prémio foi atribuído ao sul-africano Damon Galgut, autor de The Promisse (A Promessa, na tradução portuguesa). O romance conta a história de três gerações da família Swart, natural de Pretoria, onde Galgut cresceu. A história dos Swart é uma reflexão sobre a passagem do tempo e a história do país.

