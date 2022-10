O treinador Petit foi esta terça-feira suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, após ter sido expulso no empate entre Boavista e Marítimo (1-1), no domingo, para a nona jornada da I Liga.

De acordo com o mapa de castigos divulgado pela secção profissional, o técnico, de 46 anos, recebeu cartão vermelho direto no final do jogo, devido a “gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva” para a equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho.

Petit foi ainda multado em 1.632 euros, tal como o seu treinador-adjunto Germano Pires, cujo “comportamento irresponsável, saindo deliberadamente da sua área técnica para protestar decisões de arbitragem” rendeu um jogo de suspensão e 612 euros de coima.

Já Nuno Ribeiro, diretor de segurança do Boavista, e José Neves, adjunto do Marítimo, foram punidos com 408 e 1.071 euros de multa, respetivamente, depois de “entrarem em confrontação fora das respetivas áreas técnicas”, com o elemento do clube madeirense, que segue na 18.ª e última posição da I Liga, a ser também suspenso por uma partida.

Os axadrezados, que foram multados em 1.479 euros por “comportamento incorreto do público”, estão no quinto lugar do campeonato e deslocam-se a Machico para a terceira ronda da Taça de Portugal no domingo, no dia seguinte à visita dos insulares ao Mafra.