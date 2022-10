No segundo dia das jornadas parlamentares do PSD, coube a Álvaro Beleza, na qualidade de presidente da SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, abrir as hostilidades. E o socialista não deixou nada por dizer. “Temos de reformar a Saúde. Só não mudam os burros. Se nós conseguimos ultrapassar doenças que há dez anos eram inultrapassáveis, valha-me Deus, os políticos não se conseguem entender e encontrar soluções?”, desafiou o antigo dirigente do PS.

Perante uma audiência de deputados sociais-democratas, Beleza fez um diagnóstico sobre o estado da Saúde em Portugal, elogiando o papel que vários ministros, do PS e do PSD, desempenharam na construção do sistema português. O problema, insistiu o presidente da SEDES, é que os dois maiores partidos perderam a capacidade de dialogarem entre si e de encontrarem soluções conjuntas.

A título de exemplo dessa falta de capacidade de diálogo ao centro, Álvaro Beleza deixou uma provocação bem nas barbas de Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD. “Tenho pena que o PSD tenha [anunciado] o voto contra o Orçamento do Estado, que me parece equilibrado e razoável. Não me parece muito diferente de um Orçamento que Joaquim Miranda Sarmento pudesse apresentar”, disse.

