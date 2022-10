A um dia de poder concluir a compra do Twitter, Elon Musk entrou na sede da rede social, em São Francisco, nos Estados Unidos, carregando um lavatório nas mãos, mostra um vídeo partilhado pelo próprio nesta rede social.

Na legenda, o dono da Tesla escreveu: “A entrar na sede do Twitter, let that sink in“. Sink significa, em inglês, pia — e a expressão traduz-se para algo como “pensem nisso”. Mas há mais novidades: a aproximar-se do prazo para fechar o negócio com os banqueiros que estão a financiar a compra da gigante tecnológica (esta sexta-feira, 28 de outubro), Elon Musk mudou a sua descrição na rede social — agora, pode ler-se “Chief Twit”, ou seja, “Chefe do Twit”.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Na terça-feira, 25 de outubro, a Bloomberg noticiava que Musk previa que o negócio de compra do Twitter estivesse concluído até à próxima sexta-feira, 28 de outubro, prazo estabelecido por decisão judicial. A informação foi dada pelo próprio numa videoconferência com banqueiros, liderados pela Morgan Stanley, que estão a financiá-lo, revelaram fontes próximas à agência de notícias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nesta altura, as mesmas fontes informaram que os bancos envolvidos estavam a preparar os últimos passos na documentação para formalizar a entrega de financiamento no valor de 13 mil milhões de euros para a compra — cuja intenção por parte do bilionário tem sido alvo de avanços e recuos. Musk, o Twitter e Morgan Stanley, não confirmaram a notícia.