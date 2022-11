Um barco patrulha da GNR foi esta quarta-feira furtado do cais da Unidade de Controlo Costeiro, no porto de pesca de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, anunciou aquela força militar.

O furto terá ocorrido entre as 06h00 e as 07h00, horário em que militares da Equipa de Patrulhamento e Intervenção Marítima desta Unidade desempenhavam uma ação de patrulha no rio Guadiana”, adianta a GNR em comunicado.

De acordo com as autoridades, trata-se de “uma embarcação de alta velocidade (EAV) (semirrígida), denominada ‘Alcoutim’, de dez metros de cumprimento”.

“A embarcação EAV ‘Alcoutim’ encontrava-se atracada no cais à hora de saída da patrulha”, lembram.

A GNR refere ainda que foram iniciadas diligências para localizar a embarcação, com a ajuda da Guardia Civil, de Espanha, mas sem sucesso até ao momento.

“(…) O cais onde a embarcação se encontrava atracada estava fechado e vedado ao público, sendo de uso exclusivo dos militares da Guarda, permitindo apenas o acesso por via marítima, pelo porto de pesca”, lembra a força militar.

Os factos foram reportados ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, é acrescentado.