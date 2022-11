É o recinto que vai receber o primeiro jogo de Portugal no Campeonato do Mundo (Gana, dia 24), é o espaço que menos investimento terá arcado (os números não são públicos mas estima-se que tenha custado mais de 300 milhões de euros contando com infraestruturas de apoio), é o mundo à parte dentro do mundo à parte que vai ser a organização desta fase final no Qatar. Há duas explicações para o número 974 que dá nome ao Estádio mas uma característica que o distingue de qualquer outro: quando acabar o Mundial, vai ser desmontado e enviado para qualquer país que venha a receber uma grande organização.

استاد 974 – Stadium 974 pic.twitter.com/8kwbl5eCYd — سفارة دولة قطر أثينا (@QatarEmb_Athens) October 24, 2022

Curiosidade 1: o Estádio 974 é construído apenas por um total de 974 contentores ligados depois por aço modular, o que faz com que seja o primeiro recinto de futebol totalmente desmontável (algo que existia mas em versão pavilhão, como aconteceu com o basquetebol nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres). Curiosidade 2: a par desse ponto de homenagem ao comércio e navegação mundiais, numa infraestrutura feita para haver uma melhor circulação de ar que abdique dos ar condicionados presentes noutros estádios, 974 é o código indicativo do Qatar. Entre o plano de sustentabilidade económica, que mesmo assim não impede que seja o Mundial mais caro de sempre, e a inovação, os pormenores foram levados em conta.

Conhecido antes como Estádio Ras Abou Aboud, o 974 fica situado numa zona costeira de Doha que será depois reconvertida num empreendimento à beira-mar aproveitando todas as acessibilidades que foram construídas em torno do recinto. Em paralelo, tem a vantagem de ser muito próximo dos aeroportos internacionais de Doha e Hamad. Os contentores foram providenciados pelo maior fabricante do mundo na área, a China International Marine Containers, numa ideia desenvolvida pela Fenwick Architects. Em paralelo com tudo isso, e sempre numa lógica de sustentabilidade económica e ambiental, o Estádio 974 consegue chegar a poupança de 40% de água, sendo ainda utilizado aço modular reciclado.

Faltan 25 días para el #MundialQatar2022 ???? El Stadium 974 es el primer estadio desarmable del mundo, como si fuera un lego. Después del Mundial será desmontado y podrá tener utilidad en otra región. #Qatar #Qatar2022 pic.twitter.com/cB5dLIrJl6 — FUTBOLCONNECT, Inc (@futbolconnect) October 26, 2022

Clique na imagem para ver a galeria do Estádio 974