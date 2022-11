Zaha Hadid, iraniana com nacionalidade britânica nascida em Bagdade, foi uma das maiores arquitetas das últimas décadas mas não teve a oportunidade de ver um dos seus trabalhos mais emblemáticos tornar-se realidade, tendo morrido em Miami em 2016. Ainda assim, ninguém esquece a sua influência no estádio que melhor consegue fazer a simbiose entre as tradições locais e a modernidade – algo que a própria Hadid fez questão de estudar ao pormenor antes de desenhar o projeto do Al Janoub com a AECOM.

Al Janoub Stadium: A masterpiece designed by the late Iraqi-British architect Zaha Hadid ✨ pic.twitter.com/DlrKQTnyEU — Road to 2022 (@roadto2022) May 19, 2019

Conhecido anteriormente como Estádio Al-Wakrah (no final do Mundial vai reduzir de 40.000 para cerca de 20.000 lugares albergando a equipa que tem o mesmo nome da cidade), o Al Janoub quase parece algo desaparecido quando se faz o trajeto de Doha para Al Wakrah, zona menos luxuosa do que o centro da capital e com cerca de 30.000 habitantes. A certa altura, não são apenas dunas no horizonte mas sim aquilo que alguns descreveram quase como uma “concha (enorme, acrescente-se) na areia”, sendo que as próprias bancadas são azuis e brancas simulando as ondas de um oceano. Tudo projetado depois de Zaha Hadid ter passado algum tempo a estudar os costumes das pessoas e a história da cidade.

O teto retrátil, que no Mundial estará sempre aberto mas que em casos de necessidade pode fechar (com o respetivo sistema de climatização para evitar o calor), estando desenhado em homenagem às velas dos tradicionais barcos dhow, usados pelos mergulhadores de pérolas da região. Em tudo o resto, é um dos recintos com design mais futurista entre os oito estádios que irão receber jogos no Qatar, tendo sido o primeiro a estar concluído depois do reformulado Estádio Internacional Khalifa. Por decisão do Comité de Desenvolvimento e Legado do Qatar, a metade dos lugares que será retirada depois da realização do Campeonato do Mundo (20.000) será doada a países que necessitem de infraestruturas desportivas.

2022 FIFA World Cup Qatar will be hosted at Al Janoub Stadium, it is one of the eight places to be played and designed by Zaha Hadid before she passed away along with Patrik Schumacher.

Architects: @ZHA_News, Patrik Schumacher

(???? by Luke Hayes & ©Hufton+Crow) pic.twitter.com/YxN2Tl1C3g — ParametricArchitecture (@parametricarch) July 7, 2021

Clique na imagem para ver a galeria do Estádio Al Janoub