“O estádio mais amado de todos”. O Estádio Internacional Khalifa, também conhecido como o Estádio Nacional, é um recinto diferente dos restantes logo a começar no facto de ser o único que foi reabilitado e não construído de raiz para este Mundial, tendo entretanto recebido provas como o Campeonato do Mundo de atletismo de 2019 onde João Vieira ganhou a medalha de prata na marcha e Pedro Pablo Pichardo ficou em quarto no triplo salto na estreia com as cores de Portugal. No entanto, toda a sua história remonta ao ano de 1976. Ou melhor, 1973. E a uma das grandes figuras de todos os Mundiais: Pelé.

Khalifa International Stadium A sporting legend re-energised Capacity

Foi aí que o avançado tricampeão mundial de seleções passou pelo país numa digressão do Santos feita pelo Médio Oriente. Os locais já gostavam de futebol, a passagem do conjunto brasileiro trouxe muitos outros amantes da modalidade (nem a derrota por 3-0 esfriou essa relação) e o início da construção do estádio foi o passo seguinte. Mais do que isso, muitos apontam esse encontro como o ponto de viragem para a cultura desportiva hoje enraizada num Qatar sem grandes tradições mas com infraestruturas de ponta – embora de forma racional, como é exemplo este recinto que numa primeira versão teria 68.000 lugares.

Inaugurado em 1976 com o nome do antigo emir Khalifa bin Hamad al Thani, reformulado numa primeira ocasião em 2005 e melhorado agora entre 2014 e 2017 ficando com a capacidade de 40.000 espectadores (menos do que tinha anteriormente), o Estádio Internacional Khalifa está inserido no coração desportivo do país, a zona Aspire, onde está sediada a Aspire Academy que funcionou como mola real na última década para o desenvolvimento da seleção nacional, o Hamad Aquatic Centre que está pronto para receber as maiores competições de natação e a Aspire Tower, que tem também na parte de cima um hotel. Os dois arcos na cobertura são outra imagem de marca, sendo que a pala que envolve agora o recinto tenha sido colocada por forma a incorporar um novo sistema de refrigeração que chega a todos os espectadores.

