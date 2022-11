A Casa Branca foi palco de um casamento, o 19.º na sua história. Foi lá que Naomi Biden, a neta mais velha do presidente Joe Biden, escolheu casar-se este sábado de manhã com Peter Neal. Apesar do casamento ter acontecido numa das mais famosas residências do mundo, a cerimónia foi privada e ao ar livre, perante cerca de 250 convidados, no relvado sul da propriedade. O fim de semana foi todo vivido em modo de celebração pela família Biden, uma vez que este domingo o Presidente completou 80 anos.

“Tem sido uma alegria ver a Naomi crescer, descobrir quem é e desbravar uma vida incrível por ela própria”, manifestaram os avós, Joe e Jill Biden, através de um comunicado, citados pelo New york Times. “Agora, estamos cheios de orgulho por a ver escolher o Peter como marido e estamos honrados por recebê-lo na nossa família. Desejamos-lhes dias cheios de risos e amor que cresça a cada ano”, continuava o texto. Os convites de casamento contaram com o selo presidencial e podia ler-se “O Presidente e a Dra. Biden pedem a honra da vossa presença no casamento da sua neta…”, relata a Vogue.

Ambos os noivos usaram criações do designer norte-americano Ralph Lauren. Naomi Biden escolheu um vestido de noiva em renda com corte princesa, uma ampla saia rodada e mangas compridas, em tom marfim. O noivo optou por um fato de três peças em azul escuro.

Depois da cerimónia, houve um almoço e festa para a família na Casa Branca. A noite reservava ainda uma receção formal com baile, no salão de jantar de estado. A correspondente da CNN na Casa Branca partilhou na sua conta de Twitter imagens da cerimónia.

More images from the planner’s page, including shots of Naomi Biden’s massive, cathedral-length train. Her gown, though unconfirmed by the White House as yet, was by Ralph Lauren: pic.twitter.com/cz5dCgbZql — Kate Bennett (@KateBennett_DC) November 19, 2022

Naomi tem 28 anos e é filha de Hunter Biden, o segundo filho do Presidente, com a primeira mulher deste, Kathleen Buhle. O casal está divorciado desde 2017. A primeira neta de Biden herdou o nome da filha do Presidente, que morreu num acidente de carro com a mãe, em 1972. Esta neta terá um papel especial, uma vez que, conta o NYT, que foi ela quem reuniu a família para impulsionar o avô a candidatar-se a Presidente, em 2019. O noivo, Peter Neale, tem 25 anos.

A Casa Branca afirmou que a família Biden ficou com todas as despesas a seu cargo. Os noivos estão a viver juntos no terceiro andar da residência presidencial, com o seu cão Charlie.

Antes deste, havia já um registo de 18 casamentos na Casa Branca, mas Naomi Biden é a primeira neta de um Presidente a casar lá. Para esta festa o wedding planner foi Bryan Rafanelli, um famoso organizador de festas que também preparou o casamento de Chelsea Clinton, em 2010, e fez decorações de Natal para Michelle Obama na Casa Branca.

Este domingo a festa da família Biden continua com o 80.º aniversário do Presidente, cuja idade já lhe valeu alguns recordes, como por exemplo o lugar de Presidente mais velho dos Estados Unidos, bem como o de primeiro octogenário na Sala Oval, lembra o NYT. Apesar destes números, o próprio disse que revelará os seus planos para o futuro no início do próximo ano, referindo-se à sua intenção de se recandidatar à presidência dos Estados Unidos da América.